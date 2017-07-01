Архиепископ Абаканский и Хакасский представил Россию на конференции в Греции

Ионафан отправился на Павловы дни в Верию по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Мероприятия, посвященные осмыслению духовного наследия святого апостола Павла, прошли с 26 по 29 июня. Основным событием Павловых дней стала международная научная конференция «Война и мир по апостолу Павлу». В ней поучаствовали ведущие богословы и ученые из различных стран. На открытии конференции архиепископ Абаканский и Хакасский Ионафан огласил приветствие, адресованное организаторам и участникам международного форума от лица Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

28 июня в древнем храме-базилике во имя святых апостолов Петра и Павла была совершена праздничная вечерня, а 29 июня ― Божественная литургия. По её окончании архиереям ― участникам торжеств вручили памятные награды Верийской митрополии. Вечером 29 июня состоялось торжественное шествие архиереев, духовенства и прихожан к месту проповеди святого апостола Павла, где была совершена Всеправославная вечерня, сообщили в службе коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru.

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