Гость из Китая приветствовал участников VII Международного культурно-туристского форума

Накануне на территории спорт-отеля «Гладенькая» в Гранд-павильоне состоялось торжественное открытие VII Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития».

Участников пленарного заседания поприветствовал почетный гость из Китая — вице-мэр Народного Правительства г. Саньян Ван Хуньбинь.

- Очень рад красивому и очаровательному берегу реки Енисей, участию в седьмом Международном культурно-туристском форуме, главной темой которого стал Великий шелковый путь. Шелковый путь стал импульсом к сотрудничеству, он открыл дорогу для сотрудничества разных стран в сфере туризма, торговли, экономики. Намерения взаимного доверия, равенства, взаимной выгоды и сотрудничества дадут свои плоды благодаря богатому потенциалу шелкового пути. Добро пожаловать в открытый город Сяньян! - сказал Ван Хуньбинь.

Гость из Китая поблагодарил всех участников за внимание и пожелал успеха в работе секций, которые открылись сегодня, 1 июля.

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