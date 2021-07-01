По итогам конкурса ДОМ.РФ граждане получат 40 эффективных проектов деревянных домов

Сегодня состоялась пресс-конференция, посвящённая старту Всероссийского открытого конкурса типовых проектов жилых домов и социально-культурных объектов с использованием деревянных несущих конструкций, пишет vedomosti.ru .

На пресс-конференции замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, заместитель гендиректора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов рассказали о задачах и целях конкурса.

Спикеры сообщили о правилах и формате проведения конкурса, о требованиях, предъявляемых к его участникам. Кроме того, рассказали о номинациях и дальнейшем использовании проектов победителей.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







