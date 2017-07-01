Спорт-отель в Хакасии стал местом встречи российских и зарубежных знаменитостей

30 июня в долине реки Бабик открылся седьмой международный культурно-туристский форум «Сибер Ил».

После обряда благопожелания, Виктор Зимин торжественно открыл пленарное заседание. В нем приняли участие заместитель Председателя комитета по культуре Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, президент Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России) Александр Шолохов, сенатор Совета Федерации от Хакасии Валентина Петренко, директор Департамента туризма и региональной политики Минкультуры России Ольга Ярилова, генеральный консул Монголии в РФ госпожа Баасанжав Ганцэцэг, вице-мэр Народного Правительства города Саньян Ван Хуньбинь и президент Центра кинофестивалей и международных программ, заслуженный деятель искусств Татьяна Шумова.

Для гостей выступили звезды оперной сцены, солисты Мариинского театра Татьяна Павловская, Василий Герелло, Юлия Маточкина, а также итальянский солист театра Ла Скала Альдо Капуто и американский дирижер Кристиан Кнапп, сообщает паблик "Республика Хакасия".

Весь вечер на территории спорт-отеля работала ярмарка "Щедрая Сибирь", где можно было отведать кондитерские изделия из талгана, травяные чаи, мед, молочную и мясную продукцию, а также лакомства из дикоросов.

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