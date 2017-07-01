В Хакасии на «Сибер Иле» три кинопроекта получили грантовую поддержку

В рамках секции «Кино: экология души» в спорт-отеле «Гладенькая» прошёл финал второго республиканского конкурса на создание игрового и документального кино «Место действия – Хакасия».

Шесть финалистов в формате питчинга защитили свои проекты в номинациях «Лучшее документальное кино», «Лучшее игровое кино», «Лучшее короткометражное кино», «Лучший фильм для детской и юношеской аудитории». Оценивали презентации генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина Дмитрий Родионов, пресс-секретарь музея Юлия Литвинова, заместитель директора музея по научно-просветительской деятельности Александр Рубцов, военный дирижёр, подполковник в отставке, бывший начальник по оркестру штаба Дальневосточного округа Тахир Бадрутдинов. По мнению экспертов, все проекты оказались более чем достойны материальной поддержки.

- Мы покорены оригинальностью проектов, неравнодушием авторов к теме, которые они заявили и оказались в сложной ситуации – определить победителей среди победителей, - отметил председатель жюри Дмитрий Родионов. – Суровые условия, в которые нас поставили, вынуждают принять решение. Один проект мы решили профинансировать от государственного музея имени А.А. Бахрушина.

Спецпремии удостоен проект Хакасского театра драмы и этнической музыки «Читиген» в номинации «Игровое кино» под названием «Ханалчостар» (Казусы или анекдоты). Как рассказал руководитель коллектива Виталий Канзычаков, фильм будет сниматься в жанре комедии, которая покажет сегодняшнюю жизнь хакасского народа, проживающего в городе и деревне. В основе сюжета – три рассказа, известного и популярного в республике писателя и драматурга, заслуженного работника культуры Ильи Топоева. Фильм будет сниматься а хакасском языке, сопровождаться титрами на русском. Время показа – 95 минут. Полная стоимость проекта – 352000 рублей.

Сертификат на 300 тысяч рублей получил проект «Отныне мы хакасы» (номинация «Лучшее документальное кино»), автор – Информационный телевизионный центр «Хакасия». Документальный фильм посвящён второму съезду хакасского народа. В основе сюжета – достоверные факты, исторические личности, национальное самосознание и самоидентификация, а также предпосылки создания административной национально-территориальной автономии. Авторы 20-30 минутной ленты – Юрий Челтыгмашев, Дмитрий Паршин, Людмила Конышева.

Удостоился сертификата в 300 тысяч и проект Информационного телевизионного центра «Хакасия» под названием «Серебряная книга» (номинации: «Лучшие игровое кино», «Лучшее короткометражное кино», «Лучший фильм для детской и юношеской аудитории»). Это пилотный художественный фильм в истории Хакасии в стиле «от первого лица». Его особенность – полное погружение зрителя в происходящее на экране. Через жанр экшн будет показана нематериальная хакасская культура, её обычаи и традиции. Возрастная категория охватывает все слои населения. Хронометраж: 20-30 минут. Авторы фильма – Анастасия Спалевич, Михаил Мерзликин, Михаил Дьячук.

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