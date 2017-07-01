В Хакасии на «Сибер Иле» заработала киноплощадка

Сегодня в долине реки Бабик, на территории спорт-отеля «Гладенькая», работает секция «Кино: экология души». Проходит она в рамках Международного форума народного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития».

Накануне в республике прошло торжественное открытие фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна-регионы». Проведение его в республике было инициировано руководителем Департамента культуры министерства обороны Российской Федерации. Кинофестиваль в Хакасии посвящён памяти Антона Губанкова, Валерия Халилова, Оксаны Бадтрудиновой, погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем в декабре 2016 года. Презентация фестиваля прошла с участием президента «Святой Анны», актёра театра и кино, заслуженного артиста России Михаила Пореченкова, директора департамента культуры Министерства обороны РФ Владимира Буздыгана и режиссёра и сценариста Оксаны Михеевой. Фестиваль задуман как площадка для демонстрации начинающих кинофотографистов – студентов российских киношкол и независимых авторов-дебютантов. Поэтому сегодня участникам киноплощадки были представлены сразу несколько работ. Перед началом демонстрации задачи секции обозначил Михаил Пореченков.

- Фестиваль «Святая Анна» - самый большой в стране по короткометражному фильму, - отметил Михаил Евгеньевич. – Очень бы хотелось, чтобы фильмы с регионов попадали в наш фестиваль. Потому что большое количество кинематографистов приходят со своей болью, идеями, мыслями, со своим видением жизни. Это очень интересно разбирать.

Гости и эксперты киноплощадки, в числе которых – генеральный директор государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина, заместитель генерального директора по научно-просветительской деятельности музея Александр Рубцов, познакомились с работами студентки кафедры фотовидеотворчества Кемеровского государственного института культуры Екатерины Куприяновой «Картина», короткометражкой «Птицы» студента этого же вуза Владимира Пахомова, фильмом-притчей из республики Тыва ОЧАЛАН «Колесо» - режиссера Владимира Копуш и оператора Михаила Блинцова.

Были представлены две из четырёх работ-победителей первого республиканского конкурса «Место действия – Хакасия». Это фильм Карима Тугужекова и Алексея Бойченко «Жеребёнок» и фильм-путешествие по заповедным местам республики «Дикая природа Хакасии» Марины Канадаковой и Юрия Курочки. В прошлом году наши авторы выиграли гранты в размере 120 тысяч рублей на реализацию своих творческих проектов. Все работы были удостоены благодарственных писем от департамента культуры Министерства обороны РФ. Дипломы авторам вручил Михаил Пореченков. Сегодня после защиты кинопроектов в номинациях «Лучшие документальное кино», «Лучшее игровое кино», «Лучшее короткометражное кино» «Лучший фильм для детской и юношеской аудитории» два самых лучших проекта молодых кинофотографистов получат финансовую поддержку в размере 300 тысяч рублей. Судьбу участников определят ведущие специалисты в сфере культуры, кинематографии и журналистики. После объявления результатов конкурса продюссер фестиваля «Святая Анна» Оксана Михеева прочла короткую лекцию о короткометражном кино, рассказав о процессе его создания и роли в современном кинематографе.

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