В Хакасии участники Шанхайской организации сотрудничества говорят о возрождении шелкового пути

Сегодня в Хакасии представители стран Шанхайской организации сотрудничества в рамках VII Международного культурно-туристского форума «Сибер Ил» принимают участие в специальной сессии «Великий шелковый путь на пространстве ШОС».

Открыла заседание директор Департамента по туризму и региональной политике Министерства культуры России Ольга Ярилова:

- Несмотря на дождь, отмечу, что Хакасия прекрасна в любую погоду. Сегодня, в этой замечательной республике, мы обсуждаем важную тему – развитие Великого шелкового пути как туристического бренда. Россия присоединилась к проекту, связанному с ВШП, в 2015 году, и сейчас мы активно участвуем в этом процессе: сегодня это 27 российских регионов. Наша задача – открыть миру интереснейшие турмаршруты, рассказать о культуре, традициях и истории регионов.

От имени Министерства иностранных дел России выступил Шамиль Шамсутдинов, начальник отдела ШОС и РИК Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД, который рассказал о деятельности ШОС в настоящее время, в работе которой сегодня участвуют 18 стран.

В течении специальной сессии гости форума из регионов России, а также Монголии, Китая и Азербайджана поделятся опытом, обменяются мнениями в рамках реализации проектов, связанных с древнейшим торговым путем, на пространстве стран Шанхайской организации сотрудничества.

- Я впервые в Хакасии и удивлен тому, какие здесь гостеприимные люди, невероятная природа: леса, горы, великий Енисей – у нас такой реки нет, - поделился впечатлениями о республике гость из Азербайджана Эльдениз Агаев. – Форум, который проводится здесь, реализуется на очень высоком уровне, здесь поднимаются важные и актуальные темы.

Работа специальной сессии «Великий шелковый путь на пространстве ШОС» продлится сегодня до 16:00.

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