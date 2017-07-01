В Хакасии завершился международный форум «Сибер Ил»

Сегодня в долине реки Бабик эксперты подвели промежуточные итоги трёхдневной работы. На круглом столе модераторы музейной, кинематографической, экологической, молодёжной секций и секций информационных технологий поделились впечатлениями и обменялись опытом.

Открыла итоговое заседание профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, руководитель по научной работе кафедры ЮНЕСКО, лауреат премии правительства РФ в области культуры, доктор философских наук Ольга Астафьева. Она отметила значимость специальной сессии «Великий шёлковый путь на пространстве ШОС». Сегодня это международный тренд в работе по интеграции культурно-туристских объектов в межрегиональные и транснациональные маршруты. «Шёлковый путь» — один из таких маршрутов, объединивший территории, по которым исторически проходили древние караванные пути. Этот туристический проект играет ключевую роль в межкультурных и экономических взаимоотношениях между Россией, Китаем и странами СНГ. В России координатором этого направления определена Хакасия. Официально об этом было заявлено в декабре 2016 года на пятом международном Санкт-Петербургском форуме. На Сибер Иле было подписано четырёхстороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере межрегионального взаимодействия по вопросу реализации культурно-познавательного туристского проекта «Великий Шёлковый путь. Сибирская дорога» между республиками Хакасия, Тыва, Алтай и Кемеровской областью.

С приветственным словом к участникам круглого стола обратился исполняющий обязанности первого заместителя главы Хакасии Олег Нам.

— Стартовавший семь лет назад международный форум стал открытой дискуссионной площадкой власти, бизнеса, научного и культурного сообщества, — сказал Олег Валерьевич. — Год от года интерес к этому событию растёт, ширится география. Нынче к нам приехали гости из Китая, Монголии, Голландии, Финляндии, Киргизии, Казахстана, Швейцарии, Великобритании. Хотел бы искренне поблагодарить всех участников форума, за то, что нашли время и посетили нашу республику. Для нас большая ответственность и честь принимать вас.

Программа Сибер Ила настолько обширна, что дискуссии будут продолжаться и после итогового заседания. В рамках международного форума правительством Хакасии подписано Соглашение о сотрудничестве с государственным музеем народов Востока, Международным советом музеев России и Российской ассоциацией международного сотрудничества.

На форуме работало несколько секций: «Культурные сети и брендинг территории», «Наследие и информационные технологии в контексте диалога культур», «Природа, общество, образование как основы становления личности», «Молодёжная площадка «Экология жизни. Здоровое поколение. Экосистемы Сибири» и другие. Руководители секций поделились своими впечатлениями. Резолюции по работе каждой площадки будут направлены в правительство Российской Федерации, министерство культуры России и Совет Федерации. Участники форума подчеркнули, что все они довольно интересно и плодотворно поработали, поделились опытом, как в дальнейшем выстраивать работу на международном форуме.

— Хотелось бы поблагодарить правительство Хакасии за неизменный интерес к проблематике, связанной с социокультурным развитием регионов, — отметила в своём выступлении профессор Ольга Астафьева. — Сегодня культура активно взаимодействует с политикой и экономикой. Восток идёт навстречу Западу и наоборот. Что касается ведущей темы форума «Великий Шёлковый путь», то она требует от нас не только научно-экспертной деятельности, но и практического решения.

Отметила Ольга Николаевна и работу традиционного координационного совета министров культуры Сибирского Федерального округа, сделав акцент на том, как выстроить стратегическое планирование больших совместных социально-культурных проектов. Самая сложная задача, которая стоит перед регионами СФО, — гармонизация. Что касается проектного управления, то тут необходим системный подход всех участников. Спикеры наметили задачи для работы на последующих форумах в Хакасии. Завершая круглый стол, исполняющий обязанности первого заместителя главы Хакасии Олег Нам поблагодарил организаторов «Сибер Ил», правительство России и министра культуры страны Владимира Мединского, а также партнёров форума за работу.

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