Хакасия заключила ряд соглашений о культурном, социально-экономическом и международном сотрудничестве

Глава республики Виктор Зимин подписал значимые документы на международном культурно-туристском форуме «Сибер Ил».
Соглашения о сотрудничестве оформлены с Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Государственный музей народов Востока», Некоммерческим партнерством «Российский комитет Международного совета музеев», ООО «Международный этногастрономический центр», Международным союзом общественных объединений «Российской ассоциация международного сотрудничества» и ООО Управляющая компания «Разрез Майхырский», сообщает паблик «Республика Хакасия».
- В рамках соглашений гарантируются проведение программ культурного сотрудничества, содействие установлению и развитию профессиональных связей, совместная реализация проектов социальной сферы, - подчеркнул значимость достигнутых договорённостей Виктор Зимин.
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