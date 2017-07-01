Хакасия заключила ряд соглашений о культурном, социально-экономическом и международном сотрудничестве

01.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Глава республики Виктор Зимин подписал значимые документы на международном культурно-туристском форуме «Сибер Ил».

Соглашения о сотрудничестве оформлены с Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Государственный музей народов Востока», Некоммерческим партнерством «Российский комитет Международного совета музеев», ООО «Международный этногастрономический центр», Международным союзом общественных объединений «Российской ассоциация международного сотрудничества» и ООО Управляющая компания «Разрез Майхырский», сообщает паблик «Республика Хакасия».

-  В рамках соглашений гарантируются проведение программ культурного сотрудничества, содействие установлению и развитию профессиональных связей, совместная реализация проектов социальной сферы, - подчеркнул значимость достигнутых договорённостей Виктор Зимин.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 12 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,234