Жителям села Шира в Хакасии вернули свет

О восстановлении электроснабжения сообщили сегодня утром в ГУ МЧС России по РХ.

Согласно оперативной информации, отключенных потребителей нет. Для ликвидации аварии на энергосетях привлекалось четыре бригады от Ширинского РЭС. Последствия ЧС устраняли 16 человек с помощью четырёх единиц техники. Напомним, село Шира осталось без света вчера, 30 июня, из-за грозового фронта и сильных порывов ветра до 20 метров в секунду. Под отключение попало до 830 жилых домов, в которых проживает 2,5 тысячи человек. Электричества не было и в четырёх социально-значимых объектах.

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