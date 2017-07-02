Откровенный наряд болельщицы и ритуал Эрнандеса. Фотообзор Португалия – Мексика

02.07.2017 Автор: Рубрика: Спорт Отзывов нет »

Откровенный наряд болельщицы и ритуал Эрнандеса. Фотообзор Португалия – Мексика

2 июля на стадионе «Спартак» в Москве национальная команда Португалии в матче за третье место Кубка конфедераций в дополнительное время добились победы над сборной Мексики – 2:1.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча Португалия – Мексика, подготовленные специальным фотокорреспондентом Денисом Тыриным.

«Чемпионат» совместно с Парком Горького запустил фотопроект «Футбол это…». Выставка посвящена футбольным болельщикам со всего мира. Твоя фотография может встать в один ряд с портретами болельщиков с крупных футбольных турниров! Сделай крутое фото на стадионе или рядом с ним, ставь хэштег #champ2017, выложи фото в социальных сетях.

Самые яркие и креативные работы будут размещены на выставке. Конкурс продлится с 17 июня по 2 июля. С 7 июля победители смогут найти себя на специальном стенде.

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