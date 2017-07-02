«Поветкину выбрали не самого сильного соперника»

Известный российский боксер Андрей Шкаликов в интервью «Газете.Ru» прокомментировал бой между Александром Поветкиным и Андреем Руденко. Эксперт отметил, что ожидал от своего соотечественника большего, а также выразил мнение, что легендарному Мэнни Пакьяо пора уходить на покой.

— В поединке с Андреем Руденко Александр Поветкин одержал абсолютно закономерную победу по очкам (120-109, 120-108, 120-108), практически во всех компонентах превзойдя своего оппонента. Ожидали в преддверии боя, что так все легко будет для россиянина, или же все-таки рассчитывали на большее сопротивление со стороны украинца?

— Я, если говорить начистоту, ожидал того, что встреча завершится где-то в средних раундах.

Но на мой взгляд, Александр на экваторе поединка устал и начал промахиваться, нанося удары в пустоту --

он не понимал, что ему нужно конкретно делать.

Россиянину почему-то не хватало скорости и точности. А вот украинец, наоборот, сумел приспособиться к ситуации, прижать и придержать Поветкина, благодаря чему и выстоял до конца.

Честно говоря, ожидал от Александра большего…

— Повлияла ли на ход боя травма Руденко, полученная им еще на старте матча?

— Получилась какая-то непонятная ситуация — как так вышло, что у него вдруг заболела шея, хотя он до начала поединка размялся? Удар, конечно, в эту область был, но не кулаком, а внешней, мягкой стороной руки…

Изначально мне показалось, что Руденко, как говорится, «закосил».

Однако потом эмоции на его лице вроде бы стали намекать на обратное. При этом пауза сильна затянулась — такое редко бывает, что около семи минут дают на вынужденный перерыв для последующего продолжения боя.

Безусловно, если бы встреча прекратилась так вот неожиданно, это не было бы зрелищем, которого так ожидали, и все остались бы разочарованными — на встречу пришло немало знаменитых людей, миллионы телезрителей следили за мероприятием у экранов.

Однако

не стал бы говорить, что травма как-то серьезно повлияла на ход боя

– уже во втором раунде не было заметно, что повреждение доставляет какие-то неудобства украинцу.

— Многие эксперты перед встречей отмечали, что класс Руденко несопоставим с мастерством Поветкина, и Александр, пропустивший внушительный период времени из-за допинговых историй, должен добиться в целом легкой победы. Если это так, то верно ли было россиянину, по вашему мнению, возвращаться на ринг относительно проходным боем?

— Все было сделано правильно. Поветкину выбрали соперника по зубам, не самого сильного, так как

Александру изрядно потрепали нервы с этим допингом

— правда это или нет, до сих пор остается непонятным, ведь где-то его восстановили в рейтинге, где-то еще не восстановили.

В то же время оппонента сильнее выбирать ему не стоило. Все же россиянин находится не в самой лучшей форме — это и физика, и переживания, и возраст, и простой.

И остается лишь надеяться, что бой с Руденко станет для Поветкина трамплином, чтобы дальше становиться лучше — годы-то идут, и нужно успеть завоевать титул. В любительском боксе Александр выиграл все: и чемпионат России, и чемпионат Европы, и чемпионат мира, и Олимпийские игры. Но не был чемпионом мира среди профессионалов — настоящим чемпионом.

Ему нужно успеть это сделать – думаю, Поветкину осталось полтора-два года для воплощения мечты в реальность.

— Должен ли в таком случае Александр и следующий свой поединок провести против «удобного» противника, оставив по-настоящему серьезных оппонентов на ближайшее будущее?

— Нет. У Александра все-таки есть опыт. Плюс данным тяжелым боем, растянувшимся на 12 раундов, он прошел этот длинный путь — это же может стать и дополнительной мотивацией для него быть лучше в следующем матче.

Просто если ему еще раз схожего с Руденко соперника в рейтинге предоставить, то в рейтинге Поветкин не вырастет, а ему это сейчас нужно сделать.

— Насколько реальным для команды Поветкина будет договориться на встречу с сильными и именитыми боксерами, учитывая недавние громкие отмены поединков с американцем Деонтеем Уайлдером и канадцем Бермейном Стиверном?

— Слава богу, что в штабе «Мира бокса», компании, представляющей интересы россиянина, работают одни из самых грамотных менеджеров. Так что думаю, уже через короткий период времени все может быть организовано.

— В ночь на 2 июля в Брисбене легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо, который всего на год старше Поветкина, сенсационно уступил по очкам австралийцу Джеффу Хорну. Не кажется ли вам, что данное поражение Пакьяо ясно дает понять, что его время в силу преклонного возраста уже прошло?

— Наверное, да — просто пришло время ему заканчивать карьеру. Очень редко такое бывает, что боксеры в его весовой категории (Пакьяо выступает в полусредней весовой категории. – «Газета.Ru») остаются на ринге до такого возраста — в 30 с небольшим они уже, как правило, уходят на пенсию. Это только тяжеловесы могут примерно до 40 биться.

Пакьяо и так задержался, выиграв все, что мог. Причем в разных весах.

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