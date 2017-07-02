Похороны Олега Яковлева из Иванушек - видео и фото

Артист с большой буквы, человек светлой души и невероятной творческой энергии Олег Яковлев скончался 29 июня на 48-м году жизни. Близкие люди и коллеги простились с исполнителем в субботу.

Похороны Олега Яковлева - траурная церемония - состоялись на Троекуровском кладбище: возле Некрополя Троекуровского кладбища выстроилась внушительная очередь из тех, кто пришел проститься с талантливым артистом.

Люди несли цветы, утирали слезы, останавливаясь возле гроба. Каждому из них было что вспомнить об Олеге Яковлеве, светлом человеке, который влюблял в себя с первого взгляда.

Настоящий "Иванушка"

На церемонии присутствовали участники коллектива "Иванушки International" Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов, которые провели плечом к плечу с Олегом Яковлевым около 15 лет.

"Мы с Олежкой прошли очень сложный, но интересный путь творческий и жизненный, путь, который сближает. Хоть вы и прекрасно понимаете, что коллектив это семья, где есть ссоры и обиды. Когда Олежка ушел (начал сольную карьеру), я был рад за него, что у него все получается. Как гром среди ясного неба я узнал, что он в больнице. Олежка, я тебя люблю, Царствие тебе небесное", — первым взял слово Кирилл Андреев.

Его слова подхватил Андрей Григорьев-Апполонов, который не мог сдержать эмоций. Его речь часто прерывалась слезами. Он рассказал о сложном творческом пути Олега Яковлева, всегда стремившегося душой к искусству, и поделился с присутствующими воспоминаниями о своем коллеге, сбивчивыми, но трогательными.

"Здесь больше 90% людей, которые знают Олега не как мальчика из Улан-Батора. Он мне рассказывал, что когда ему было шесть лет, они с младшей сестричкой хотели убежать в Москву из села с юртами. И они действительно ушли пешком по рельсам; их через два дня нашли и вернули. Несколько человек, наверное, знают его как студента кукольного театра. Он жил тогда в фиговых, честно говоря, условиях. Но душа светлая, стремилась к искусству, к театру. Душа, мозг, разум стремились, он понимал, что может сделать что-то большее. Олег стал настоящим артистом, настоящим "Иванушкой". Мне кажется, что все, что он должен был сделать в жизни, он сделал. Олежка молодец, он и коллектив спас — я не знаю, кто еще мог бы быть 15 лет с сумасшедшими мной и Кириллом (Андреевым), он и сам стал Артистом с большой буквы", — сказал Григорьев-Апполонов. Он подчеркнул, что любой русскоязычный человек легко узнает его голос.

Действующий участник коллектива зачитал сообщения тех, кто хотел лично попрощаться с артистом, но не смог вылететь из других городов России из-за неблагоприятных погодных условий.

Человек магического обаяния

До последних минут жизни с Олегом Яковлевым была его возлюбленная, Александра Куцевол, которая поддерживала его всегда и во всем. Она сопровождала артиста в бесконечных гастролях, помогала с сольным проектом. Она с нежностью говорила об ушедшем дрожащим голосом, в котором слышалась невероятная горечь.

"Олег очень скромный всегда был, всегда на свой день рождения прятался, убегал. Он как будто думал, что это лишнее, был настолько простой человек, мог с любым найти общий язык и любого обаять. Эта вот гроза вчерашняя… Он, видимо, не хотел больших торжеств и прощаний. В Олеге была безумная магия, где бы он ни оказывался, он влюблял в себя всех. В нем был шарм, мы будем вспоминать его лучезарным и радостным. Он всегда всем помогал, никогда никому не отказывал. У него было огромное сердце. Спи, Олеженька, спокойно, пожалуйста, я тебя сильно люблю", — сказала Куцевол.

На траурной церемонии также присутствовал продюсер группы "Иванушки International" Игорь Матвиенко. Он отметил как работу Яковлева в коллективе, так и его сольный проект.

"Олег прожил короткую, но бурную, очень стремительную жизнь. Он начал с театра, потом у него была работа в коллективе "Иванушек". Я считаю кульминацией его творчества сольный проект. Конечно, в коллективе проще жить, работать, у тебя есть плечо поддержка, а одному чрезвычайно тяжело. Но он это сделал. Олег был очень рад и горд, что смог реализоваться как автор. Мы бесконечно благодарны Олегу за те годы, которые он провел с нами", — поделился Матвиенко.

Олег Яковлев скончался в одной из московских больниц после тяжелой болезни, сообщила ранее РИА Новости гражданская жена артиста Александра Куцевол. В конце июня певец был госпитализирован в тяжелом состоянии с двухсторонним воспалением легких. Вдова уточнила, что Яковлев будет кремирован.

Последнее интервью Олега Яковлева

Солистом группы "Иванушки International" Олег Яковлев стал в марте 1998 года после того, как коллектив покинул Игорь Сорин. Осенью того же года Сорин, работавший с "Иванушками" с основания группы в 1995 году, трагически погиб.

Хит "Тополиный пух" стал первой песней, которую исполнил Яковлев вместе с Кириллом Андреевым и Андреем Григорьевым-Апполоновым. Затем в его исполнении прозвучали песни "Снегири", "Золотые облака", "Безнадега точка ру". В 2013 году Яковлев ушел из коллектива — тоже ради сольной карьеры.

Там, далеко, на золотых облаках где-то и находится Олег...Мы помним тебя!

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