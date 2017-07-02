В КИРОВЕ МЕДВЕДЬ ВЫШЕЛ К ЛЮДЯМ В ПОИСКАХ ЕДЫ

Дикого зверя увидели в садоводчестве «Домостроитель». Медведь шел по крайней улице, ближе к лесу. Прохожий заметил его примерно в 20 метрах от себя. Как рассказал глава садоводческого товарищества, на место приехали сотрудники полиции и специалисты охотнадзора. Животному вкололи снотворное и увезли в Юрьянский район, чтобы там отпустить.

«Медеведь людей совершенно не боялся, наверняка в юрьянских лесах тоже выйдет к людям. Все потому в лесах нечего есть, обычно в это время уже бывают ягоды, а сейчас из-за погоды — пусто, — рассказывает председатель «Домостроителя» Валерий Огородников. — Я и раньше видел медведей в лесах у Коминтерна, но раньше они никогда не выходили к людям».

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