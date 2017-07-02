В понедельник в домах на 20 улицах Кирова отключат свет

02.07.2017 Автор: Рубрика: Новости России Отзывов нет »

В понедельник в домах на 20 улицах Кирова отключат свет

Света не будет несколько часов

В понедельник, 3 июля, в Кирове отключат электричество.

Отключение пройдет во всех районах города, кроме Нововятского. В зависимости от дома отключение может длиться от получаса до восьми с половиной часов.

Список домов:

  • 8:30-17 часов: улица Заводская, 15, 17, 17б, 25а, 41
  • 8:30-17 часов: улица Павла Корчагина, 225
  • 8:30-13 часов: улица Производственная, 17/1, 17/5, 15/3, 17/4, 19, 15
  • улица Солнечная, 19,19а,23, улица Е. Кочкиной, 6/2
  • 8:30-17 часов: проспект Строителей, 21
  • 8:30-17 часов: улица Маклина, 32в, 32б, улица Воровского, 77а, 79
  • Октябрьский проспект, 135а
  • 9-17 часов: Хлебозаводской проезд,3,3а,5,7, Заготзерновский проезд, 8
  • улица Московская, 90а
  • 9-13 часов: улица Маклина, 59а
  • 13-17 часов: улица Нерасова, 36
  • 9-12 часов: улица Профсоюзная, 29,46,44,33,41а,31а, улица Володарского,6,8,10
  • улица Советская, 41б
  • 13-16 часов: улица Молодой Гвардии, 45, улица К.Маркса, 77
  • 9-9:30 часов: Октябрьский проспект, 78
  • 8-17 часов: улица Молодой Гвардии,63а

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