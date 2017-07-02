В понедельник в домах на 20 улицах Кирова отключат свет
В понедельник, 3 июля, в Кирове отключат электричество.
Отключение пройдет во всех районах города, кроме Нововятского. В зависимости от дома отключение может длиться от получаса до восьми с половиной часов.
Список домов:
- 8:30-17 часов: улица Заводская, 15, 17, 17б, 25а, 41
- 8:30-17 часов: улица Павла Корчагина, 225
- 8:30-13 часов: улица Производственная, 17/1, 17/5, 15/3, 17/4, 19, 15
- улица Солнечная, 19,19а,23, улица Е. Кочкиной, 6/2
- 8:30-17 часов: проспект Строителей, 21
- 8:30-17 часов: улица Маклина, 32в, 32б, улица Воровского, 77а, 79
- Октябрьский проспект, 135а
- 9-17 часов: Хлебозаводской проезд,3,3а,5,7, Заготзерновский проезд, 8
- улица Московская, 90а
- 9-13 часов: улица Маклина, 59а
- 13-17 часов: улица Нерасова, 36
- 9-12 часов: улица Профсоюзная, 29,46,44,33,41а,31а, улица Володарского,6,8,10
- улица Советская, 41б
- 13-16 часов: улица Молодой Гвардии, 45, улица К.Маркса, 77
- 9-9:30 часов: Октябрьский проспект, 78
- 8-17 часов: улица Молодой Гвардии,63а
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