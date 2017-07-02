Жители Кирова сегодня будут выступать против создания свалки в окрестностях города

По мнению активистов, власти настроены решительно: они планируют построить полигон для отходов, несмотря на протесты.

Жители граничащего с Кировом Слободского района предрекают экологическую катастрофу: по их мнению, она произойдет, если чиновники всё же дадут зеленый свет оборудованию мусорного полигона. В частности, вредные вещества могут попасть в грунтовые воды. Власти убеждают людей: безопасность будущей свалки подтверждена всеми необходимыми экспертизами, притом что пару месяцев назад те же чиновники заявляли, что никакого полигона в деревне Осинцы, что в 20 километрах от Кирова, не будет — максимум, мусоросортировочное предприятие. Необходимость оборудования новой свалки объясняют просто: имеющийся полигон уже исчерпал возможности. Противники же стройки хотят не допустить, чтобы в Слободской район привозили мусор со всей Кировской области, население которой, к слову, больше миллиона человек.

В середине июня мусорный полигон был ликвидирован в подмосковной Балашихе. Затем своего поста лишился и глава города. Всё это произошло после вмешательства Владимира Путина — местные жители обратились к нему во время «Прямой линии».

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