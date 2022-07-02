Евросоюз импортировал 5 млрд кубометров СПГ за июнь

Russf Июл 2, 2022 Интересное

Специалисты подсчитали количество газа, импортированного в страны Евросоюза в течение июня 2022 года. Оказалось, что в этот раз перевес получился на стороне СПГ. Его в ЕС завозили из США в количестве около 5 млрд кубометров. В сравнении с этим числом объем газа, поставленного из России, стал меньше.

Такая ситуация, по словам специалистов, происходит впервые в истории. Эксперты считают, что сокращение поставок из России повлечет за собой усилия европейцев по снижению спроса на газ. Это необходимая мера подготовки к зиме.

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