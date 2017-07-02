В Хакасии открылся IX Международный эколого-этнический фестиваль театров кукол «Чир Чайаан»

Сегодня состоялось торжественное открытие IX Международного эколого-этнического фестиваля театров кукол "Чир Чайаан".

Театрализованное шествие по традиции началось от парка "Орленок" в Абакане. Участники фестиваля "Чир Чайаан" и зрители прошли по улице Ленина, до ГЦК "Победа" и далее до театра "Сказка". На каждом перекрестке шествие встречали небольшие сюрпризы - представления.

На перекрестке улиц Ленина-Вяткина шествие встретили задорные барабанщицы, на перекрестке с улицей Щетинкина участников фестиваля встретили танцовщицы, исполнившие динамичные танцы.

У ГЦК "Победа" абаканцев и гостей города ожидал долгожданный подарок - актеры уличного театра "Close-Act" из Голландии. На этот раз артисты приехали со зрелищной программой "Белые крылья".

После выступления голландского театра шествие прошло до площади театра кукол, где состоялся обряд кормления огня.

Официальное открытие фестиваля прошло на крыше театра "Сказка": свои визитные карточки представили хозяева мероприятия и творческие коллективы, приехавшие с одними из самых интересных спектаклей в своей афише.

Праздничного настроения всем участникам и гостям фестиваля не испортил даже внезапно нагрянувший дождик.

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