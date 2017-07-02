Сборная Португалии стала бронзовым призёром Кубка конфедераций

В матче за третье место португальцы обыграли команду Мексики (2:1).

Не каждый матч проходит при таком накале страстей, и не каждый будет обсуждаться столь усердно в плане судейства. Да, судья, что не говорите, сыграл свою роль в этом противостоянии. Там, где требовалось назначать пенальти, он никак не реагировал, а там, где можно было и обойтись просто жёлтой карточкой, указывал на 11-метровую отметку. Как бы то ни было, на 54-й минуте судья зафиксировал автогол, нечаянно отправил мяч в свои ворота Луиш Нету. Второй тайм уже подходил к своему логическому концу, когда Пепе красиво завершил атаку мексиканцев (90+1). В добавленное время как раз и был назначен тот самый спорный пенальти, который и решил исход встречи. Точно пробил по воротам Адриэн Силва (104). Во второй раз Гильермо Очоа не смог спасти свои ворота (первый был на 16-й минуте, он отразил удар Андре Силва). Такая вот драматическая развязка.

Результаты игр

Группа A

17 июня 18.00* РОССИЯ – Новая Зеландия (2:0)

18 июня 18.00 Португалия – Мексика (2:2)

21 июня 18.00 РОССИЯ – Португалия (0:1)

21 июня 21.00 Мексика – Новая Зеландия (2:1)

24 июня 18.00 Мексика – РОССИЯ (2:1)

24 июня 18.00 Новая Зеландия – Португалия (0:4)

Группа B

18 июня 21.00 Камерун – Чили (0:2)

19 июня 18.00 Австралия – Германия (2:3)

22 июня 18.00 Камерун – Австралия (1:1)

22 июня 21.00 Германия – Чили (1:1)

25 июня 18.00 Германия – Камерун (3:1)

25 июня 18.00 Чили – Австралия (1:1)

1/2 финала

28 июня 21.00 Португалия – Чили (0:0, 0:3, по пенальти)

29 июня 21.00 Германия – Мексика (4:1)

Матч за 3-е место

2 июля 15.00 Португалия – Мексика (2:1, доб.вр.)

Финал

2 июля 21.00 Чили – Германия

* - время московское.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







