«Теперь счастлива»: Энистон подозревают в романе с голливудским режиссером



Дженнифер Энистон все же смогла "переболеть" Брэдом Питтом. Актриса отпустила с миром любовь всей своей жизни и готова строить новые отношения. По крайней мере, так утверждает американский журнал Star.

Таблоид заявил, что Джен встречается с голливудским кинодеятелем. "Энистон открыла свое сердце режиссеру, и он выполнил ее самые смелые мечты. Теперь Джен счастлива", – поспешил сообщить один из друзей актрисы журналистам.

Личность мужчины, покорившего Дженнифер, не раскрывается. Однако приятели Энистон по секрету рассказали, что он "чертовски красив" и возможно уже подарил актрисе малыша. "Во время съемок Джен слишком часто трогала свой живот и улыбалась. Это выглядело так, будто она беременна", – рассказал неназванный друг актрисы.

"Говорят, что единственный человек, который знает личность предполагаемого бойфренда актрисы, – это Кортни Кокс. Она даже расплакалась, когда Энистон сказала, что снова нашла любовь", – отметил приятель-сплетник Джен.

Однако не успели фанаты порадоваться за свою любимицу, как специализирующееся на разоблачении фейковых статей издание Gossip Cop разнесло материал журнала Star в пух и прах. История таблоида оказалась очередной выдумкой. Выяснилось, что так называемый друг Энистон не знает даже имени режиссера, с которым предположительно встречается актриса.

К тому же представитель Дженнифер, которому позвонили журналисты Gossip Cop, сообщил, что у артистки нет нового парня, конечно же, она не ожидает ребенка и вообще Джен в настоящее время находится в Монреале. Там проходят съемки комедии "Тайна убийства". Партнером Энистон по фильму стал Адам Сэндлер. Артисты очень дружны, они вместе обедают, беседуют в перерывах между съемками, однако это точно не роман.



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