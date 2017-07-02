Хакасии необходим свой гастрономический атлас

С такой рекомендацией на круглом столе «Создание гастрономических брендов Хакасии как способ повышения туристской привлекательности региона» выступил президент международного эногастрономического центра, вице-президент по вопросам сотрудничества с международными организациями и гастрономического туризма Федерации рестораторов и отельеров России, член рабочей группы Всемирной туристской организации ООН Леонид Гелибтерман.

Работа гастрономической секции прошла в республиканском музейно-культурном центре в Абакане 2 июля. Участие в работе круглого стола приняли рестораторы и отельеры республики, представители предприятий питания, туроператоры и турагенты, региональные производители продуктов питания и напитков, мастера сувенирной продукции, ведущие шеф-повара, представители предприятий по переработке дикоросов и сельхозпродукции, владельцы гостевых, агро-усадеб — всего около 70 человек. Неформальная, в форме диалога, встреча с автором книг «Винная Азбука», «Большая книга гурмана-путешественника», «Гастрономическое путешествие вокруг света» Леонидом Гелибтерманом оказалась весьма полезной площадкой для обмена контактами среди местных товаропроизводителей, представителей туристического бизнеса и власти.

Как отметила спикер Анжелика Челтыгмашева — начальник отдела организации, координации туристической деятельности и продвижения туристского продукта, в Хакасии огромный потенциал для развития практически всех видов туризма: культурно-познавательного (культурно-исторический, этнический, городской экскурсионный, посещение природных достопримечательностей), активного ( спортивный, горнолыжный, снегоходный, приключенческий, пешеходный, водный), делового (деловые встречи. мероприятия) и специализированного (экологический, сельский, охотничий, рыболовный, лечебно-оздоровительный).

— Хакасия — место с многовековой историей, национальным колоритом и уникальными традициями, что является предметом гордости жителей республики, — сказала советник отдела животноводства, продовольственной политики, рыболовства и рыбоводства минсельхозпрода РХ Наталья Бибо. — Природные памятники, национальные танцы, горловое пение, шаманские обряды и ритуалы — всё это достойно внимания. Местные музеи и центры культуры заинтересованы в том, чтобы все желающие смогли ознакомиться с самыми значимыми элементами хакасской культуры, но при этом национальную кухню можно попробовать лишь на главных республиканских событиях, таких как Тун Пайрам, Уртон Тойы, Чыл Пазы. Однако туристы посещают наши места гораздо чаще, чем отмечаются национальные праздники, и потому так важно дополнить традиционный туризм гастрономическими изысками Республики Хакасия. В их числе национальная кровяная колбаса «Хан», традиционная хакасская каша «Ореме потхэ», конфеты из «Талгана» и обязательный атрибут республиканских праздников свежий «Айран».

На круглом столе большое внимание было уделено презентации местной продукции. Леонид Гелибтерман отметил, что недостаточно производить качественный, полезный и вкусный продукт. Необходимо ещё его и реализовать. А для этого нужна специальная, фирменная упаковка, чем большинство товаропроизводителей республики пока не озаботились. Ещё одна общая проблема — отсутствие регистрации в Роспатенте.

— Заграницей любой товар защищён юридически, — сделал акцент Леонид Владимирович. — Настоятельно рекомендую, патентовать свои уникальные продукты. Иначе, получится как с сыром «Адыгейский»: в Адыгее всего семь его производителей, в России же — ещё 180.

Остановился президент международного эногастрономического центра и на термине «региональный продукт».

— Это продукт, который имеет свои уникальные свойства, географическую привязку, произведён только из местных ингредиентов, — конкретизировал Леонид Гелибдерман. — У вас отличные сыры, вкуснейший мёд, замечательные травы, но о них мало, кто знает. Тогда, как у ваших соседей на Алтае эти же продукты уже устоявшиеся понятия. Вам необходимы оригинальные рецепты ваших товаров: талган из Хакасии должен отличаться от монгольского или горно-алтайского талгана.

Уделил спикер внимание и вопросу выездного и внутреннего туризма в Хакасии. По его мнению, республике необходимо делать ставку на состоятельных туристов (которые готовы потратить большую сумму во время отдыха, а значит привнести в экономику весомую прибыль, но при этом не причинят ущерба местным достопримечательностям и природе из-за своей малочисленности). Однако следует помнить о том, что сервис для всех гостей республики, вне зависимости от состояния их кошелька, должен быть на высоком уровне: у кого нет денег сегодня, они могут появиться завтра.

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