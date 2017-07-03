3 июля — День ГИБДД МВД РФ

Дорогие друзья! Правительство и Верховный Совет Республики Хакасия поздравляют всех сотрудников и ветеранов ГИБДД МВД России с профессиональным праздником!

Развитие Госавтоинспекции Хакасии шло вместе с развитием нашей республики и великой России. Менялись времена, вместе с ними названия, подходы к работе, но неизменными оставались главные задачи — сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, обеспечение высокого уровня безопасности на дорогах. При стремительно растущем количестве транспортных средств эти вопросы не могут не волновать каждого. Ведь все мы с вами являемся участниками дорожного движения, и на каждом из нас лежит личная ответственность за происходящее на дорогах.

Обеспечить безопасность невозможно только силами сотрудников Госавтоинспекции. Это совместная задача всех органов власти, образовательных учреждений, силовых структур, которую можно решить посредством разработки и принятия комплексных мер, внедрения современных средств видеонаблюдения и видеорегистрации, повышения дорожной грамотности, особенно среди детей и подростков.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, выдержки, благополучия, успехов в службе. Пусть честь и достоинство ведут вас по нелёгким жизненным дорогам! Пусть мир, тепло и согласие царят в ваших домах!

Глава Республики Хакасия — Председатель

Председатель Правительства Республики Хакасия Верховного Совета Республики Хакасия

В.М. ЗИМИН В.Н. ШТЫГАШЕВ

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