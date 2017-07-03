56 черногорцев, страдающих сахарным диабетом, пожаловались в прокуратуру

Поводом для коллективного обращения стало непредоставление льготникам необходимых медицинских средств.

В ходе проверки установлено, пациентам в соответствии с жизненными показаниями выписаны рецепты на получение тест-полосок и инсулиновых игл. Однако в аптеке изделия отсутствовали, госзакупка не была проведена. В судебном порядке прокуратура потребовала обеспечить 56 жителей Черногорска медицинскими средствами. Иск удовлетворен, граждане с заболеванием сахарный диабет получили тест-полосоки, инсулиновые иглы, сообщили в пресс-службе прокуратуры РХ.

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