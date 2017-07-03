Белые крылья «Чир Чайаана»

2 июля по улицам столицы Хакасии прошёл настоящий сказочный парад. Так открылся IX международный эколого-этнический фестиваль театров кукол «Чир Чайаан».

По традиции театрализованное шествие, возглавляемое конницей и каретой с Белой Волчицей, стартовало от детского парка «Орлёнок». Уже за полчаса до начала здесь начали собираться артисты, волонтёры, зрители. Предвкушая праздник, люди спешили присоединиться к шествию.

Несколько минут четвёртого — и колонна двинулась по проспекту Ленина. Участники фестиваля гордо подняли флаги своих городов. Местные творческие коллективы пришли на шествие в костюмах персонажей из спектаклей, хорошо знакомых абаканцам. По пути к колонне присоединялись все желающие, подхватывая на лету праздничное настроение.

На каждом перекрёстке шествие встречали барабанщики и танцовщики, исполнявшие задорные представления под популярные мелодии. Самый главный подарок всех ожидал у городского центра культуры «Победа» — долгожданный уличный театр из Голландии «Close-Act», полюбившийся абаканцам ещё в 2014 году. Здесь же, прямо посреди улицы, развернулся прекрасный спектакль. Артисты на высоких ходулях, облачённые в костюмы в стиле фэнтези, расправляли огромные белоснежные крылья, приветствуя участников фестиваля. Необычный грим, парящие и абсолютно свободные движения на высоте и завораживающие звуки барабанов — восторженная публика аплодировала, кричала актёрам «Браво!» и «Спасибо!», неустанно щёлкая затворами фотоаппаратов. Дети, дёргая родителей за рукав, уточняли: «Это феи?» Голландцы подарили незабываемое зрелище, сумев покорить зрителей всех возрастов!

Все вместе участники дошли до площади у театра «Сказка», где Белая Волчица провела традиционный обряд кормления огня. А затем, перед официальным открытием фестиваля, закапал дождик, через пару минут превратившийся в настоящий ливень. Но и он не смог испортить никому настроения — толпа перед театром и не думала расходиться, раскрасив серую погоду яркими шляпками-зонтиками. Участники фестиваля, поймавшие кураж, смело выходили на крышу для представления своих театров босиком, пританцовывая и весело шлёпая по лужам. На царящий праздник взирала с крыши театра «Сказка» огромная кукла шамана с бубном — ещё один неизменный атрибут «Чир Чайаана».

Вот так — под национальные мелодии, горловое пение, взмахи белых крыльев и ливень — прошло открытие IX эколого-этнического фестиваля театров кукол «Чир Чайаан».

Спектакли, которые привезли к нам коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Озёрска и других российских городов, а также из Испании, Японии, Голландии, можно будет увидеть на этой неделе. Фестиваль продлится до 9 июля.

Не упустите шанс бесплатно увидеть главное представление театра «Close-Act», которое состоится 4 июля в 22.00 на Первомайской площади. Вы не пожалеете!

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