«Сибер Ил» живёт и взрослеет

30 июня в долине реки Бабик, на территории спорт-отеля «Гладенькая», состоялось торжественное открытие VII международного культурно-туристского форума «Сибер Ил».

На гостеприимной хакасской земле его участников приветствовал глава Хакасии Виктор Зимин:

— Именно участие авторитетных экспертов в области культуры, искусства, истории, науки, музейного дела, кино, туризма, настоящих профессионалов во многих других областях как раз и позволяет делать наш форум содержательным и результативным. Ваша помощь и сотрудничество помогают не только поддерживать интерес к форуму, но и дают возможность каждый год привносить что-то новое, — отметил глава Хакасии. — У форума не такая большая история — всего семь лет. Но мы все вместе можем по праву гордиться тем, что он является по-настоящему деловой дискуссионной площадкой. По итогам обсуждений актуальных вопросов рождаются новые идеи, решения, связанные с сохранением и использованием культурного наследия, которые затем воплощаются в жизнь.

На этот раз центральной темой форума стал проект «Великий шёлковый путь», который открывает новые возможности в развитии туризма, межрегионального и международного сотрудничества. Координатором этого проекта министерство культуры России определило Хакасию.

— В этом году на форуме очень интересная программа. Нас ждут тематические секции, новые соглашения, выставки, презентации, фестивали. Презентация одного из них, кинофестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна — регионы», состоится сегодня. Спасибо за этот подарок большому другу Хакасии Михаилу Пореченкову и министерству обороны России. Желаю всем плодотворной работы, полезных знакомств, встреч и обсуждений. Пусть форум и пребывание в нашей солнечной Хакасии оставят у каждого из вас самые яркие впечатления, позитивный заряд энергии и желание снова приехать на эту древнюю, красивую, гостеприимную землю, — сказал Виктор Зимин.

Первым из официальных гостей с приветственным словом выступил полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло:

— У нас великая страна, великая история, великая культура. Мы должны поддерживать и уважать наши традиции, ценности. И форум, который сегодня проходит в Хакасии, тоже традиция. Он уже доказал свою жизнеспособность и актуальность, из года в год расширяя географию участников. Приезд наших гостей, в том числе представителей Шанхайской организации сотрудничества, руководителей крупнейших музеев России, говорит о том, что форум актуален, интересен. Он живёт и взрослеет. В первую очередь, благодаря инициативе президента Российской Федерации по возрождению наших культурных и духовных традиций и, конечно же, правительству Хакасии.

Сергей Меняйло также поблагодарил всех организаторов форума и пожелал участникам плодотворной работы и интересного общения.

Заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы, президент Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России) Александр Шолохов выразил благодарность команде главы Республики Хакасия за замечательную идею и её блестящее воплощение.

— ИКОМ России уже второй год участвует в работе форума «Сибер Ил», организовывая музейную секцию. Я искренне верю, что наши совместные начинания будут занимать достойное место в рамках этого форума на протяжении многих лет, — добавил Александр Шолохов.

Слова признательности за организацию столь масштабного мероприятия на территории древней дружелюбной земли произнесла со сцены сенатор Совета Федерации от Хакасии Валентина Петренко.

Приветственную телеграмму от имени министра культуры России Владимира Мединского зачитала директор департамента туризма и региональной политики министерства культуры РФ Ольга Ярилова.

Также с поздравлениями участников форума выступили генеральный консул Монголии в России Бааснажав Ганцэцэг и вице-мэр народного правительства города Саньян Ван Хуньбинь.

В заключение президент Центра кинофестивалей и международных программ, заслуженный деятель искусств России Татьяна Шумова отметила, что форум помогает находить новые пути культурного сотрудничества, и зачитала телеграмму от имени режиссёра, большого друга Хакасии Никиты Михалкова: «Дорогие друзья, я сердечно приветствую участников международного форума. Хакасия — древняя земля с богатейшей историей, удивительной культурой, уникальным археологическим наследием, необыкновенной природой. Это регион, в котором живут талантливые, гостеприимные, приветливые люди. Проведение столь масштабного форума, уже ставшего традиционным, очень важно. Это ещё одна возможность познакомиться с самобытной культурой республики, открыть новые культурно-туристские маршруты, приобрести ценные знакомства и встретиться со старыми друзьями. Я как человек, посвятивший жизнь искусству кино, необычайно рад, что в рамках форума проходит кинофестиваль дебютных и студенческих фильмов «Святая Анна», посвящённый памяти Антона Губанкова».

Пленарное заседание продолжилось представлением спикеров форума, которые выступили в различных секциях 1 июля.



Известный гобоист-виртуоз Алексей Балашов поразил участников форума своим выступлением.





На форуме работала ярмарка, где все желающие могли приобрести сувениры.

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