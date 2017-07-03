СМИ: Государственные сайты России оформят в едином дизайне

Все государственные сайты России перейдут на единый дизайн, первые десять ведомств сделают это до апреля 2018 года. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, над новым дизайном работают Минкомсвязи России и Институт развития интернета (ИРИ).

По словам замдиректора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Александра Павловича, в стране насчитывается более 5 тыс. интернет-ресурсов органов власти. Большинство из них выполнены в разном дизайне и не связаны друг с другом, при этом их функциональность дублируется.

«Идея в том, чтобы привести все сайты к единому стилю и дизайну. Все федеральные органы власти, официальные сайты субъектов, региональные органы должны будут применять единые стандарты: цвет, шрифты, стилистику», — пояснил директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин.

Отмечается, что на первом этапе единое оформление получат портал правительства России, Минфина, Минздрава, Минобрнауки, Минтруда, Минэнерго, портал госуслуг, сайт голосований «Российская общественная инициатива», портал открытых данных и сайт для общественного обсуждения проектов нормативных актов.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил законопроект о блокировке копий («зеркал») пиратских сайтов, доступ к которым ограничен по решению суда.

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