Три активистки из Хакасии получили путёвки в «Океан»

Нагадили школьниц на закрытии десятой смены летней школы «Право выбора» 30 июня.

Яна Валегжанина и Алина Олейник отправятся на лидерскую смену в «Океан» за победу в олимпиаде по избирательному праву. Также путёвку вручили лидеру смены летней школы «Право выбора» Диане Ахремюк. Остальные победители конкурсов получили дипломы и памятные подарки от избиркома РХ и министерства образования и науки республики.

В пресс-службе ИК РХ отметили, в течение 21 дня школьники со всей Хакасии успели разобраться в основах избирательного права и получить знания в других социально значимых областях. Воспитанники школы общались с детьми-инвалидами и выучили язык жестов.

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