Три активистки из Хакасии получили путёвки в «Океан»

03.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Нагадили школьниц на закрытии десятой смены летней школы «Право выбора» 30 июня.

Яна Валегжанина и Алина Олейник отправятся на лидерскую смену в «Океан» за победу в олимпиаде по избирательному праву. Также путёвку вручили лидеру смены летней школы «Право выбора» Диане Ахремюк. Остальные победители конкурсов получили дипломы и памятные подарки от избиркома РХ и министерства образования и науки республики.

В пресс-службе ИК РХ отметили, в течение 21 дня школьники со всей Хакасии успели разобраться в основах избирательного права и получить знания в других социально значимых областях. Воспитанники школы общались с детьми-инвалидами и выучили язык жестов.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 3 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,233