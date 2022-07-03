Ученые определили предков современных собак

Ранее ученые предполагали, что предки всех собак проживали на территории Сибири. Это предположение было основано на находках, обнаруженных в этой местности, а также на результатах изучения геномов американских собак.

Однако более поздние исследования палеогенетиков показали, что современные собаки произошли от разных популяций волков. Было установлено, что прародителями пород собак из Европы, Азии и Нового Света являются сибирские древние волки. Но собаки, выведенные в Африке и на Ближнем Востоке, происходят от других предков.

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