В Абакане парень нашел заблудившегося мужчину

03.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Молодой житель республиканской столицы случайно увидел в парке мужчину, о розыске которого узнал из СМИ. Парень вызвал полицию.

19летний парень, проезжая мимо Черногорского парка в такси, увидел мужчину, о розыске которого ранее узнал их СМИ. Молодой человек приехал домой, еще раз посмотрел информацию о пропавшем Александре Грушкином, убедился, что на фото – тот самый мужчина и отправился в парк, где видел разыскиваемого. По пути абаканец позвонил в полицию.

В парке парень нашёл 56-летнего Александра Грушкина, который ушёл из дома 26 июня и не вернулся. Пожилого человека, страдающего потерей памяти, разыскивали родные и полицейские. Мужчина рассказал, что вышел погулять и заблудился, ночевал на улице.

Неравнодушного парня полицейские пообещали поощрить.

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