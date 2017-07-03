В Черногорске супруги перевели 45 тысяч рублей на банковскую карту мошенников

Потерпевших вынудили внести предоплату за покупку автомобиля. Аферисты хотели раскрутить покупателей, как минимум, ещё на 100 тысяч рублей, но им это не удалось.

Понравившуюся иномарку семья черногорцев увидела на одном из Интернет-сайтов. Оказалось, что на машину, продающуюся в Санкт-Петербурге, есть претенденты. Продавец автомобиля сообщил, что ему срочно нужны деньги на покупку земельного участка и потребовал с потенциальных покупателей перевести на банковскую карту три тысячи рублей. Получив их, заявил, что разговор шел о предоплате в сумме 33-34 тысячи рублей. Поддавшись на уговоры, супруги отправились в банкомат и перечислили в общей сложности 45 тысяч рублей. Когда же продавец стал требовать ещё 100 тысяч рублей, черногорцы заподозрили неладное, и заявили, что больше переводить денежные средства не будут. Мужчина сообщил о расторжении сделки, пообещав вернуть залог. Но до настоящего времени потерпевшим не поступило ни копейки, сообщили в пресс-службе МВД по РХ.

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