В Красноярске перед финишем скончался марафонец

Друг погибшего сообщил, что 22-летний спортсмен впервые участвовал в соревнованиях на такую дистанцию.

Организаторы красноярского полумарафона рассказали журналистам НГС.НОВОСТИ о том, что при регистрации на забег они проверяли медицинские справки, выданные участникам. Документ о состоянии здоровья с отметкой о допуске к полумарафонской дистанции был и у молодого человека. Однако, по непонятным причинам, парень скончался на месте на 21-м километре. Всего же требовалось пробежать 21,1 километра. Известно, что спортсмен самостоятельно готовился к забегу.

В полумарафоне поучаствовали 1300 человек, из них 900 преодолели дистанцию полностью. На соревнованиях дежурили четыре бригады скорой помощи. К ним обратились две девушки, которые почувствовали себя плохо во время бега.

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