В Крыму начали проверку после обнаружения дельфина с привязанным камнем

03.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации об обнаружении в районе Феодосии мертвого дельфина, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

 Корреспондент РИА Новости обнаружил на одном из диких пляжей Феодосии выброшенного волной мертвого дельфина-афалину, к которому неизвестные привязали тяжелый бетонный камень. Камень, привязанный к голове дельфина, представляет собой кусок бетона, который замотан в прорезиненный чехол. Судя по тому, что признаков разложения еще нет, дельфин умер совсем недавно. 

"Выяснению подлежит наличие признаков жестокого обращения с млекопитающим, в связи с чем дано поручение органу внутренних дел о проведении процессуальной проверки. Ее ход контролируется прокуратурой", — говорится в сообщении.

РИА-Новости 

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