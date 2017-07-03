В степях Хакасии бушевало торнадо

03.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Необычное явление запечатлели на видео красноярцы, отдыхающие в нашей республике.

Очевидцы не поторопились бросаться наутёк, а с любопытством наблюдали за смерчем и даже успели сделать фото и видеозапись необычного для нашей местности явления. Спустя какое-то время воронка, движущаяся над землёй, исчезла из поля зрения. Комсомольская правда пишет, судя по лентам новостей в соцсетях, торнадо случаются летом в Хакасии не так уж редко. В прошлом году смерчи в республике видели туристы, отдыхающие на озерах.

Видео: Ксения Андреева

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