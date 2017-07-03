В столице Хакасии покажут «Сказки на всякий случай»

Накануне ярким шествием участников IX Международного эколого-этнического фестиваля театров кукол и выступлением коллектива из Голландии «Close-Act» открылось главное культурное событие этого лета – «Чир Чайаан».

Сегодня гостей и жителей республики ожидают показы спектакля Российского академического Молодежного театра и пресс-конференция, посвященная проведению в Хакасии «Больших гастролей» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности.

Сразу после нее в 14:00 в Хакасском национальном театре кукол «Сказка» пройдёт спектакль «Сказки на всякий случай» Российского академического Молодёжного театра.

Спектакль «Сказки на всякий случай» поставлен по пьесе поэта и прозаика Евгения Клюева. Только в «Сказках» вы сможете увидеть плачущую УЖАСНО-СКРИПУЧУЮ-ДВЕРЬ или СЛОНА-В-ПОЛНОМ-СМЫСЛЕ-СЛОВА, которого заставляют быть бабочкой, или НОЧНОЙ-ГОРШОК-С-ГРУСТНЫМ- ВАСИЛЬКОМ-НА-БОКУ, о котором рассказывают сказку. Только в нем благодаря ДЕТСКИМ ЧЕЛОВЕКАМ оживают и разговаривают предметы и насекомые, вещи и животные. Здесь можно окунуться в АКВАРИУМ, взлететь на НЕБО, встретиться со сбывающейся МЕЧТОЙ и, самое главное, узнать о том, что Жизнь может быть увлекательным путешествием!

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