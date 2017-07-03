В Хакасии автомобилисты должны раскошелиться на 24 миллиона рублей

03.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Это сумма штрафов, выписанных на основе данных, зафиксированных комплексами "Арена".

На республиканских дорогах продолжают работать комплексы "Арена". Они в автоматическом режиме фиксируют нарушения ПДД. В объектив камеры попадают автомобилисты, превышающие скорость во время движения. Это не обязательно жители Хакасии.

За шесть месяцев 2017 года сотрудники ГИБДД МВД выписали  50 640 постановлений о нарушениях, зафиксированных с использованием средств автоматической фиксации, что на 7 624   больше, чем за аналогичный период 2016. При этом наложено административных штрафов на сумму больше 24 млн рублей.

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