В Хакасии «Единая Россия» борется за снижение налога на имущество 

Федеральная норма стала действовать в прошлом году, и налог у предпринимателей резко увеличился. Решение этой проблемы найдено.

С июля в республике начинает работать бюджетное учреждение по оценке недвижимости. Оценка государственным учреждением будет вестись по одной методике, с учетом износа здания, его местоположения, материала, из которого оно построено и многих других факторов. Хакасские предприниматели-единороссы высказали мнение, что это позволит многим бизнесменам уменьшить сумму налога. Кроме этого, предложено провести общественную экспертизу предложений по изменению ставки налога и изменению списка объектов, попадающих под налогообложение, сообщили в пресс-службе ХРО «Единая Россия».

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