В Хакасии из-за электропроводки горели баня и двухквартирный дом

03.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В выходные в республике зарегистрировано два пожара. Один произошел в Майна, другой — в Шира.

В субботу днем в поселке Майна полыхала баня. Когда огнеборцы приехали на место происшествия, постройка горела изнутри по всей площади — 24 квадратных метра. Пожар был поздно обнаружен, что затруднило работу спасателям.Предварительная причина пвозгорания – нарушение правил монтажа электрической проводки.

Ранним утром в воскресенье в селе Шира загорелся двухквартирный жилой дом. К моменты приезда спасателей, крыша горела по всей площади. Позднее обнаружение способствовало распространению огня на площадь 128 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – замыкание ветхой электропроводки.

С начала года в Хакасии зарегистрировано 353 пожара.

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