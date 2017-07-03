В Хакасии на Сибер Иле обсудили вопросы экологического воспитания и образования школьников

Международный форум собрал большое число экспертов в различных областях. В этом году ключевой темой стала экология.

Министерство образования и науки республики совместно с заповедником «Хакасский» организовали секцию «Природа, общество, образование как основы становления личности». Доктор экономических наук, профессор, советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Екатерина Носачевская подняла очень важную для всех субъектов России тему – роль образования в развитии региональной экономики. Гости из Алтайского, Красноярского краев, Томской и Кемеровской областей обменялись опытом в развитии экологического туризма, государственно-частного партнерства в реализации экологических проектов. Неподдельный интерес участников деловой дискуссии вызвали доклады – «Экологические марафоны для детей и юношества», «Опыт взаимодействия природного парка «Ергаки» с образовательными организациями», сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РХ.

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