В Хакасии прошла летняя школа молодых педагогов

Методическую поддержку на озере Малый Кызыкуль в этом году получили 20 молодых математиков республики.

В течение семи дней педагоги оттачивали навык планирования уроков с учётом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Под руководством доцента кафедры математических наук Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета Александра Каргаполова решали сложные математические задания.

- Математика один из сложнейших учебных предметов. Мы понимаем необходимость повышения качества образования в естественнонаучном направлении. Ведь именно оно важно при подготовке будущих инженеров, – прокомментировала и.о. министра образования и науки Хакасии Лариса Гимазутина.

Как сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РХ, за четыре года методическую поддержку в летней школе получили более 200 молодых педагогов.

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