В Хакасии сельских чиновников заставили раскрыть доходы

03.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Прокуратура Боградского района в июне обнаружила, что на сайте администрации Сонского сельсовета нет информации о зарплате и имуществе местных служащих и депутатов.

Неразмещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, занимающих муниципальные должности в Сонском сельсовете, нарушает требования федерального законодательства о противодействии коррупции. По представлению прокурора района на сайте администрации опубликована соответствующая информация о доходах служащих и депутатов. Кроме того, по постановлению мирового судьи от 26 июня глава сельсовета Николай Абросимов оштрафован на три тысячи рублей за указанное правонарушение, сообщили в пресс-службе прокуратуры Хакасии.

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