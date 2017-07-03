В Хакасии сельских чиновников заставили раскрыть доходы

Прокуратура Боградского района в июне обнаружила, что на сайте администрации Сонского сельсовета нет информации о зарплате и имуществе местных служащих и депутатов.

Неразмещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, занимающих муниципальные должности в Сонском сельсовете, нарушает требования федерального законодательства о противодействии коррупции. По представлению прокурора района на сайте администрации опубликована соответствующая информация о доходах служащих и депутатов. Кроме того, по постановлению мирового судьи от 26 июня глава сельсовета Николай Абросимов оштрафован на три тысячи рублей за указанное правонарушение, сообщили в пресс-службе прокуратуры Хакасии.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







