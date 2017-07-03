Хакасия становится культурной столицей юга Сибири

Официальное открытие 30 июня республиканского музейно-культурного комплекса в Абакане безусловно можно назвать самым знаковым событием VII международного культурно-туристского форума «Сибер Ил».

— Дорогие земляки и гости Хакасии! Сегодня у нас сразу два повода для встречи на гостеприимной хакасской земле. Мы открываем VII международный культурно-туристский форум «Сибер Ил» и наш уникальный музейно-культурный центр, — с такими словами обратился к гостям и участникам форума глава Хакасии Виктор Зимин. — Мы объединили их не случайно — история форума и музейного центра неразрывно связана. Именно на первом форуме мы выступили с инициативой строительства в Хакасии столь масштабного объекта. Путёвку в жизнь этому знаковому событию несколько лет назад дал президент России Владимир Путин, и сегодня я искренне благодарю за поддержку нашей инициативы главу государства, правительство России, министерство культуры Российской Федерации и его руководителя Владимира Мединского.

Нам предстоит ещё много работы: по открытию современного концертного зала, наполнению культурно-музейного центра — для наших археологических, этнографических коллекций в новом музейно-культурном комплексе достаточно места. Большое количество наших коллекций также хранится в федеральных музейных центрах, в Эрмитаже, и мы хотели бы вернуть их на историческую родину. У нас есть мечта, и теперь, я надеюсь, она будет воплощена в жизнь — Хакасия должна стать культурной столицей юга Сибири.

С торжественным долгожданным событием жителей и гостей республики поздравил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

— Сейчас по инициативе президента России происходит возрождение исторических ценностей, памятников культуры, истории, — сказал Cергей Меняйло. — Но в Хакасии такой важный исторический объект построен с нуля и в непростых условиях. Ваш же форум стал особенной изюминкой культурной жизни республики, Сибири и России. Он проводится в седьмой раз, но из года в год его программа и значение расширяются. Я рад, что в этом году участниками форума стали представители Шанхайской организации сотрудничества, что здесь присутствуют руководители всех крупных музеев России. Спасибо организаторам форума, что дают нам возможность увидеть Хакасию — этот красивый, уютный регион со своими традициями, с трудностями, как и у всех, но важнее то, что здесь живут люди, которые чтят, любят свою историю и культуру и приумножают их достижения.

Действительно, уже на протяжении семи лет Хакасия становится точкой притяжения, куда приезжают многие историки, эксперты в области культуры, искусства, музейного дела, архео­логии. На площадках «Сибер Ил» обсуждаются самые приоритетные направления общественной и культурной жизни России.

Об этом, приветствуя гостей республики и поздравляя её жителей, говорила депутат Государственной думы Надежда Максимова: «Очень рада, что наш форум вызывает интерес у широкого круга людей. В этом году подготовлена насыщенная деловая программа с дискуссиями, фестивалями, новыми переговорами и соглашениями о сотрудничестве».

И начало вновь было положено в новом республиканском музейно-культурном центре, где гости и жители Хакасии побывали на презентации всероссийского проекта «Великий шёлковый путь. Сибирская дорога», ознакомились с интереснейшей выставкой лучших работ международного арт-симпозиума «Великий шёлковый путь» государственного музея-заповедника из Елабуги, осмотрели часть коллекций Хакасского краеведческого музея имени Л.Р. Кызласова, которые наконец-то «увидели свет», и даже получили очередной подарок от Государственного центрального театрального музея имени

А.А. Бахрушина — выставку, посвящённую 120-летию великой Фаины Раневской «У меня хватило ума так глупо прожить жизнь».

Здесь же 30 июня состоялось подписание одного из важнейших соглашений форума — о сотрудничестве в сфере межрегионального взаимодействия по вопросу реализации культурно-познавательного туристского проекта «Великий шёлковый путь. Сибирская дорога» между республиками Хакасия, Тыва, Алтай и Кемеровской областью.

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