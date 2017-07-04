Гости «Сибер Ила» отправили открытки и сувениры из Хакасии 

Участники VII международного культурно-туристского форума "Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития", приехавшие в Хакасию из разных стран и регионов России, отправили открытки, почтовые карточки и сувениры почтовыми отправлениями по России и за рубеж.

Этно-открытки с изображением достопримечательностей региона и почтовые карточки, посвященные крупнейшему российскому востоковеду Леониду Кызласову, пополнили коллекции зарубежных музеев. Директор фонда «Музеи Амстердама» Бьорн Стенверс из Голландиии и директор Национального музея почты Финляндии Киммо Антила лично подписали и отправили в нескольких экземплярах почтой к себе на Родину визитные почтовые карточки республики. Они высоко оценили роль почты в международном культурном обмене и в межмузейном взаимодействии. Хакасские достопримечательности на открытках также отправили в разные регионы страны посетители, другие участники форума и журналисты. Генеральный директор «АиФ на Енисее» Светлана Ковригина, отправляя из Хакасии несколько почтовых карточек в Красноярск, отметила, что это - очень интересно, сообщили в пресс-службе ведомства.

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