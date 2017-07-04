Абакан вновь встретил «Большие гастроли»

3 июля в драматическом театре в рамках IX Международного эколого-этнического фестиваля театров кукол «Чир Чайаан» прошла пресс-конференция, посвященная программе «Большие гастроли» федерального центра поддержки гастрольной деятельности.

Участников пресс-конференции поприветствовала исполняющая обязанности министра культуры республики Светлана Окольникова:

- Сегодня у нас в гостях представители федерального центра, которые привезли к нам в рамках программы «Большие гастроли» два замечательных театра: Большой театр кукол из Санкт-Петербурга и Российский академический молодежный театр из Москвы. Выбор последнего далеко не случен, ведь у нас в республике 2017 объявлен годом молодежи.

Куратор гастрольных проектов федерального центра поддержки гастрольной деятельности Александр Серов отметил, что с Хакасией и министерством культуры республики давно сложились теплые, дружеские отношения.

- В прошлом году мы привезли в рамках «Больших гастролей» театр имени Вахтангова, в этом одни из лучших спектаклей двух известных театров. Надо сказать, что эти постановки предстанут на сцене республики в том виде, в котором их видят жители Москвы и Питера, со всеми декорациями. И наш центр уже наметил с министерством культуры Хакасии большую программу на следующий год. Надеемся, все получится, - добавил Александр Анатольевич.

Подробнее о спектаклях, которые привез Российский академический молодежный театр, рассказала директор Софья Апфельбаум:

- Вот мы привезли три спектакля. Всего в нашем репертуаре около 50 постановок, из которых мы выбрали 3 наиболее ярких, которые могут с разных сторон показать наше творчество. Начинаем мы свои гастроли со «Сказок на всякий случай» - спектакль, который идет уже 10 лет, это наша визитная карточка. То, что мы представим спектакль «Цветы для Элджернона» на вашей сцене — для нас настоящее событие, он еще ни разу не покидал пределы столицы. Это своеобразный хит, в Москве на него не попасть. Еще один спектакль «Кролик Эдвард» - тоже достаточно сложный, интересный, и тоже на него трудно достать билеты.

«Цветы для Элджернона» - это научно-фантастический роман американского писателя Дэниела Киза, написанный в 1966 году. Главный герой — умственно отсталый Чарли соглашается на экспериментальную операцию на мозге. Его интеллект начинает стремительно расти, но могут ли знания сделать человека счастливым? Нужно ли обладать высоким IQ, чтобы быть личностью? Исполнитель роли Чарли актер РАМТ Максим Керин уверяет, что зрители получат ответы на эти вопросы, если посмотрят спектакль.

«Кролик Эдвард», поставлен по сказке американской писательницы Кейт ДиКамилло. Главную роль в нем играет молодой артист РАМТа Виктор Панченко. Как пишут столичные театральные критики: «Виктор Панченко – это и есть душа фарфорового кролика Эдварда; вначале холодный, надменный, сам будто фарфоровый - и постепенно оживающий, по-настоящему страдающий и любящий... и всё это так тонко и так ювелирно сыграно, настолько сдержанно (иначе и нельзя!) и при этом глубоко… И чем живее становится Эдвард, тем менее кукольной выглядит сцена. Ведь изначально она совершенно игрушечная, точно увеличенный во много раз кукольный домик (восторженное «ах!», прокатившееся по залу), и живёт там красивая куколка – Абилин и её совсем игрушечные родители».

- «Кролик Эдвард» - это путешествие под названием жизнь. И если у тебя в этом путешествии нет намерений любить и быть любимым, то в нем нет никакого смысла, - сказал Виктор Панченко о спектакле.

Режиссер РАМТ Рузанна Мовсесян отмечает, несмотря на то, что на афише представлен симпатичный белый кролик, эта сказка — очень взрослая, на нее не рекомендуют вести совсем маленьких детей, поскольку есть мысли, которые малыши попросту не поймут.

Московские гости признаются, что показать спектакли вне Москвы — очень важно для них, посмотреть какое впечатление они произведут в совершенно другом городе.

- С нетерпением ждем встречи с вашим зрителем, и мы прекрасно понимаем, что он уже очень искушенный. Надеемся, что наши постановки будут восприняты хорошо, - добавила Рузанна Мишиковна.

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