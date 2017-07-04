Абаканец отправил жилищных инспекторов на крышу

04.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Собственник квартиры в доме по улице Щетинкина 44 пожаловался на протекание кровли в надзорное ведомство.

Специалисты госжилинспекции Хакасии во время проверки установили, требуется ремонт примыканий конструкции парапета с кровельным покрытием крыши; замена участка кровельного покрытия над помещениями кухни и ванной комнаты данного жилого помещения, сообщила пресс-секретарь госжилинспекции Александра Бабкина.

Ненадлежащее состояние кровельного покрытия стало поводом для предписания управляющей компании. В ходе повторного осмотра инспекторы увидели, их требования выполнены коммунальщиками.

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