Частных охранников в Хакасии внезапно проверили

27 нарушений в работе частных охранных организаций выявили сотрудники росгвардии по республике.

Завершились внезапные проверки объектов, за которыми следят частные охранные организации. На протяжении недели в разное время суток сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы росгвардии Хакасии приезжали на места работы частных охранников и искали нарушения.

Всего проверено 162 объекта, выявлено 27 нарушений законодательства. «В 20 случаях охрана объектов осуществлялась работниками без удостоверения частного охранника, в одном случае сотрудник не имел личной карточки частного охранника. В 3-х случаях объекты охраняли работники ЧОО, которые не прошли ежегодную периодическую проверку. Также в 3-х случаях работники ЧОО выезжали на охраняемые объекты без специальных средств пассивной защиты – жилетов и защитных шлемов», – резюмировал результаты внезапных проверок начальник ЦЛРР Росгвардии Хакасии полковник полиции Андрей Корнеев.

К административной ответственности привлечены 27 работников и 2 руководителя. Четыре частных охранных организации получили представления об устранении недочетов, изъяты 5 единиц специальных средств.

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