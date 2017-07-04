Foreign Policy: США не против, если «рулить» в Сирии будет Россия

Как стало известно Foreign Policy, госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил Генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что судьба президента Сирии теперь находится в руках России. Администрация Трампа, по словам Тиллерсона, сосредоточится не на свержении Башара Асада, а на разгроме ИГ.

Foreign Policy: США не против, если «рулить» в Сирии будет РоссияReuters

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на прошлой неделе в ходе частной встречи с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем сообщил последнему, что судьба сирийского президента Башара Асада теперь в руках России. «Что случится с Асадом — это теперь проблема России, а не правительства США», — заявил Тиллерсон согласно источнику Foreign Policy. Как стало известно изданию из трёх дипломатических источников, приоритеты администрации Трампа теперь ограничиваются ответом на террористическую угрозу — разгромом «Исламского государства»*.



Издание напоминает, что ещё три месяца назад Тиллерсон настаивал на отставке Асада из-за предполагаемого использования им химоружия. Таким образом, слова Тиллерсона во время встречи с Генсеком ООН сигнализируют о готовности администрации Трампа уступить России «место водителя» в ситуации в Сирии, отбросив геополитику в сторону и сосредоточившись на победе над ИГ.



Позиция Тиллерсона отражает признание того факта, что сирийское правительство при поддержке России и Ирана, кажется, выходит победителем из длящейся вот уже шесть лет гражданской войны. Также она говорит об отходе от заключённого в 2012 году Женевского коммюнике, в котором фиксировалась необходимость создания в Сирии переходного правительства.



Бывший сотрудник Госдепа Фред Хоф, занимавший пост специального советника по переходной власти в Сирии, назвал позицию администрации Трампа «сбивающей с толку» из-за отсутствия связной и всеобъемлющей стратегии национальной безопасности. «Одно дело — уйти от проблемы и сказать, что пусть русские об этом позаботятся. Но другое — думать, что действительно можно добиться хороших политических результатов, полагаясь на русских», — приводит издание слова Хофа.



Представитель Госдепартамента США отказался комментировать для издания частные переговоры Тиллерсона с Гутеррешем, но подчеркнул, что США остаются приверженцами женевского мирного процесса и того, что только сирийцы могут определять политическую судьбу своей страны.



Решение уступить России в вопросе о судьбе Асада было принято накануне первой личной встречи президентов РФ и США, а также в то время, когда администрация Трампа ищет способы наладить отношения с Кремлём, отмечает Foreign Policy. По мнению Эвелин Фаркас, экс-заместителя помощника министра обороны, отсутствие чёткой повестки дня может привести к тому, что Путин «перехитрит» Трампа.



* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России (прим. RT).



russian.rt.com

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