Глава Хакасии поблагодарил спонсоров и партнёров международного форума «Сибер Ил»

Международный культурно-туристский форум «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» - «Сибер Ил 2017» прошёл в Хакасии под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Генеральный партнер - Министерство культуры РФ, генеральные спонсоры – ОК «РУСАЛ» и «СУЭК».

Партнерами форума в 2017 году стали: ООО «Разрез Аршановский», ООО «Разрез Майрыхский», группа компаний «Арсенал», компания «Русский уголь», УК «Монолитхолдинг», группа компаний «Медведь холдинг», Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело», ИКОМ России.

Глава Хакасии Виктор Зимин выразил искреннюю признательность и благодарность всем спонсорам и партнерам VII международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» - «Сибер Ил».

- Важную роль в проведения мероприятия такого уровня всегда играли представители бизнес-сообщества. Вы дарите не просто материальные ценности и финансовую поддержку. Ваше участие - это огромный вклад в развитие культуры, туризма, межрегионального и международного сотрудничества. Вы подарили радость жителям Хакасии. Уверен, что ваш пример показателен и для других благотворителей, - отметил Виктор Зимин. - Желаю вам здоровья, благополучия и процветания! Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам сторицей.

Также Виктор Зимин поблагодарил журналистов республиканских и федеральных СМИ за информационную поддержку.

Информационные партнеры форума : РТС (Республиканская телевизионная сеть), интернет-проект «Репаблик», газеты «Хакасия» и «Хабар», ГТРК «Хакасия», медиагруппа «Юг Сибири», «Радио 7 на семи холмах» в Абакане, радиостанции «Комсомольская правда» и «Хакасия FM», телеканал «Искусство ТВ», cl-abakan.ru.

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