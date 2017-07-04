Кремль объявил дату встречи Путина и Трампа

Личная встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа состоится в пятницу, 7 июля, на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

«Согласована, 7-го (июля)», - сказал Ушаков.

Ранее в Кремле называли возможные темы, которые могут затронуть лидеры двух стран.

Повышенное внимание к первым переговорам двух президентов связано с беспрецедентными усилиями, приложенными ради создания максимально плохого фона для этой исторической встречи.

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