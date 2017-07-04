Названа причина гибели людей на озере под Челябинском

Несчастный случай на озере в Челябинской области произошел из-за того, что нос перегруженной лодки начал набирать воду, после чего люди одновременно переместились на корму и плавсредство опрокинулось, сообщили в отделе гражданской обороны и ЧС администрации Чесменского муниципального района.

«Переворот лодки произошел в 50-100 метрах от берега. Спасательных жилетов ни у кого не было», – говорится в сообщении на сайте администрации района.

В связи с участившимися сезонными ЧП с детьми уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова предложила уделять пристальное внимание информированию детей и родителей об элементарных правилах безопасности, а также разработать программу по обучению специальным навыкам детей, проживающих «в регионах с климатическими, географическими особенностями», передает РИА «Новости»

По последним данным, в результате несчастного случая погибли шесть человек, в том числе двое родителей, бросившихся с берега спасать утопающих.

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