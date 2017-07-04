Не всех жителей Хакасии могут призвать в армию

В военном комиссариате Абакана рассказали о причинах, по которым молодых людей освобождают от призыва на военную службу.

Не берут в солдаты тех, кто признан ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, проходит или уже прошёл военную или альтернативную гражданскую службу в России, а также в другом государстве в случаях, предусмотренных международными договорами РФ.

Право на освобождение от призыва есть у граждан, имеющих предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень либо являющихся сыновьями, а также родными братьями военнослужащих, проходивших военную службу по призыву или военные сборы, погибших на исполнении обязанностей военной службы или в период прохождения военных сборов. Освободят от призыва и родственников граждан, умерших вследствие ранения, травмы, контузии либо заболевания, полученных во время исполнения обязанностей военной службы в период прохождения военной службы по призыву, после увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.

Кроме того, не подлежат призыву на военную службу граждане, отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы,имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, граждане, в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд.

Граждане, признанные негодными к военной службе по состоянию здоровья, освобождаются от исполнения воинской обязанности.

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